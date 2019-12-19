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Президент Армении подписал указы о новых назначениях в Вооруженных силах РА

Президент Армении подписал указы о новых назначениях в Вооруженных силах РА

Президент Армении Армен Саркисян подписал указы о новых назначениях в Вооруженных силах.

Как сообщает «Арменпресс», указом президента Армении Араик Арутюнян назначен командиром 2-го армейского корпуса.

Другим указом президента командиром 4-го армейского корпуса назначен Артак Будагян.

Указом президента РА Валерик Кочарян освобожден от должности командира 4-го армейского корпуса и назначен начальником управления боевой подготовки Главного управления по подготовке Вооруженных сил РА.




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