Союз писателей Армении отметил 100-летие Абига Авакяна

Прозаику Абигу Авагяну, который в 1946 году приехал из Ирана в Армению и занял свое особое место в литературной сфере, в этом году исполнилось бы 100 лет.

Как передает «Арменпресс», 19-го декабря в Союзе писателей Армении состоялось торжество, посвященное его заслугам и его памяти.

Председатель Союза Эдвард Милитонян сказал, что Абиг Авагян был писателем с очень интересной тематической направленностью. В его произведениях чувствовались персидские мотивы. Книга Абига Авагяна “Южная лихорадка” была замечательной и получила широкую известность среди читателей и литературоведов. Авагян представлял жизнь, которая нам не была знакома, он привнес свой неповторимый стиль и необъяснимый почерк. До конца жизни Абиг писал прекрасные рассказы”, - отметил Милитонян.

По словам прозаика, литературоведа Норайра Адаляна, Авагян вышел на литературную арену после смерти великих писателей - Бакунца, Тотовенца и других представителей их поколения. В сороковых, пятидесятых годах на нашем литературном поле было какое-то нейтральное направление. Литература говорила не на литературном языке, произошла иммиграция, в результате чего на арену вышли замечательные писатели, среди которых был и Абиг Авагян. Он творил в разных жанрах, но лучше всего были его повести. Хотя Абиг был иранским армянином, но он был носителем европейской культуры по своему поведению, по рассказам”, - подчеркнул Адалян.

Абиг Авагян родился в Тегеране. Начальное образование получил в местных армянских, персидских, французских школах и американском колледже. В 1939 году он был призван в армию и служил военным летчиком до 1941 года. В 1946 году Абиг Авагян эмигрировал в Армению. Окончил Высшие литературные курсы при Союзе писателей СССР. Работал советником в Союзе писателей Армении.

Его произведения переведены на русский язык.