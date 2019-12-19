Первая в мире плавучая АЭС начала выдачу электроэнергии в сеть Чукотки

Первая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов" в четверг выдала первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского узла Чукотского автономного округа. Об этом говорится в сообщении Росатома.

Включение генераторов плавучего энергоблока в сеть осуществлено после синхронизации с параметрами береговой сети. Росатом отмечает, что для жителей чукотского города Певек этот день стал символичным - в преддверии Нового года с энергетическим пуском ПАТЭС в городе зажглась новогодняя елка,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Подключение "Академика Ломоносова" к тепловым сетям Певека будет произведено в 2020 году.

Росатом отмечает, что выдача электроэнергии в сеть Чукотки, генерируемой ПАТЭС, началась в 11:00 мск.

"Сделан важнейший шаг на пути к развитию Певека как новой энергетической столицы региона, опорного пункта освоения западной Чукотки и ключевого звена Северного морского пути. Основная задача текущего года успешно выполнена, а задача на следующий 2020 год - выполнить сдачу ПАТЭС в промышленную эксплуатацию", - приводятся в сообщении слова генерального директора "Концерн Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион Росатома) Андрея Петрова.

После ввода ПАТЭС в эксплуатацию количество действующих атомных станций России вырастет с 10 до 11. Кроме того, впервые в истории отечественной атомной энергетики сразу две действующих АЭС (ПАТЭС и Билибинская АЭС) будут находиться на территории одного субъекта.