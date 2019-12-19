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Абдельмаджид Теббун принес присягу в качестве нового президента Алжира

Абдельмаджид Теббун принес присягу в качестве нового президента Алжира

Абдельмаджид Теббун принес в четверг присягу в качестве нового президента Алжирской Народной Демократической Республики. Церемонию, организованную во Дворце наций в столице страны, транслирует государственное телевидение.

На инаугурации присутствуют представители всех ветвей власти республики, высшие офицеры Национальной народной армии и органов безопасности, зарубежные дипломаты, аккредитованные в Алжире,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

74-летний Теббун одержал победу по итогам первого тура президентских выборов, который состоялся 12 декабря. Как ранее заявил председатель Конституционного совета Камель Фенниш, политик заручился поддержкой 58,13% голосов избирателей.

 

 




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