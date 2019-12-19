Армянские шахматисты принимают участие в Международном турнире  в Ситжесе

Армянские гроссмейстеры удачно стартовали на международном турнире в испанском городе Ситджес. Как передает «Арменпресс», в испанском городе Ситжес стартовал международный турнир, в котором принимают участие 311 шахматистов из 56 стран, в том числе 55 гроссмейстеров. В числе участников турнира также и известный украинский гроссмейстер Василий Иванчук. На турнире в Ситжесе Армению представляют гроссмейстеры Грант Мелкумян, Мануэл Петросян, Тигран Арутюнян и мастер ФИДЕ Давид Давтян.

После 6 туров турнирную таблицу с 6 очками возглавляет гроссмейстер Антон Коробов. Тигран Арутюнян набрал 4,5 очка, Грант Мелкумян и Мануэл Петросян - по 4 очка, а Давид Давтян - 3 очка.