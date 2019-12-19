Губернатор Гегаркуника Гнел Саносян принял руководителя креативного центра "ТУМО" в Дилижане Тиграна Багияна. Как сообщает «Арменпресс», в ходе встречи стороны обсудили вопрос создания мобильных учебных пунктов креативного центра ТУМО в Гегаркуникской области и вовлечения школьников в это обучение. По словам Тиграна Багияна, на данный момент Дилижанский центр посещают школьники из Севана и Чамбарака.

“Их число могло быть больше, если между населенными пунктами Дилижана и Гегаркуника действовал бы маршрутный транспорт. Несмотря на то, что обучение бесплатно, учащимся приходится дорого платить за проезд. Нашей первой задачей должно быть урегулирование транспортного маршрута, а второй - открытие мобильных учебных пунктов креативного центра в населенных пунктах регионов Гегаркуникской области. В нашем креативном центре учащиеся демонстрируют свои творческие способности в 14 областях: программирование, роботостроение, музыка, живопись, мобильная графика, создание сайтов и игр, кинопроизводство, фотография, новые медиа и т. д. На начальном этапе, с 2020 года, мы планируем открыть мобильные пункты учебного креативного центра в более чем десяти общинах области, а затем расширить и распространить их по всей области. Работы завершим в 2021 году. Мы предварительным исследованием выяснили, что в Гегаркунике довольно большой интерес к нашим учебным, программам. В наш творческий центр будут приняты школьники от 12 до 18 лет. На данный момент в центре ТУМО 19 тысяч юношей создают свое надежное будущее. Некоторые из них уже включены в производственные программы с высокими зарплатами”, - отметил Тигран Багиян.

Губернатор Гнел Саносян выразил поддержку укоренению и развитию этой важной образовательной программы и в Гегаркуникской области.

“Мы будем работать совместно, урегулируем все возникшие проблемы, будем содействовать в рамках наших полномочий и возможностей, привлекая также и средства благотворителей и общин, чтобы получить ожидаемые результаты. Мы сделаем все возможное, чтобы в учебные программы были вовлечены школьники всех регионов области. Для этого мы должны составлять наши программы, исходя из географических, транспортных, демографических и ряда других факторов. Нам необходимо не только приветствовать Вашу инициативу и программы, но и совместными усилиями уверенно двигаться вперед”, - отметил Гнел Саносян.

Хосров Хлгатян