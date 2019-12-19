В Ашоцке будет создана Академия лыжного спорта и туризма

По инициативе Федерации лыжного спорта Армении создана Академия лыжного спорта и туризма.

Об этом на встрече с журналистами в пресс-центре «Арменпресс» заявил генеральный секретарь Федерации лыжного спорта Армении Гагик Саркисян. По его словам, академия будет иметь несколько направлений, однако ее основной функцией будет квалификация лыжных инструкторов. Мы попытаемся урегулировать часть этой сферы. Мы провели переговоры с Международной ассоциацией, и академия станет членом Международной ассоциации”, - сказал Саркисян.

Центр Академии будет в Ашоцке, где уже есть лыжный центр. В Академии получат возможность обучаться талантливые лыжники из разных спортшкол. Мы попытаемся привлечь иностранных специалистов. Кроме того, будет предпринята попытка превратить Ашоцк в центр сноуборда и горнолыжного спорта”, - отметил он.

Академия будет сотрудничать с Паралимпийским комитетом Армении. “У нас есть важная задача, связанная со спортсменами с инвалидностью, поскольку инфраструктуры не приспособлены для этих спортсменов. В этом причина того, что наша страна не принимает международные турниры”, - подчеркнул председатель Паралимпийского комитета Армении Акоп Абрамян.

Академия финансируется из средств Федерации лыжного спорта Армении.