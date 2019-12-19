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Гроссмейстер Карен Григорян - победитель международного турнира Элгойбар

Гроссмейстер Карен Григорян - победитель международного турнира Элгойбар

Гроссмейстер Карен Григорян стал победителем международного турнира, проходящрго в Испании.

Как передает «Арменпресс», в Испании завершился международный шахматный турнир “Элгойбар”, в котором приняли участие 10 шахматистов, в том числе 4 гроссмейстера, 4 международных мастера, 1 женский международный мастер и 1 мастер ФИДЕ.

Набрав 7 очков из 9 возможных, единоличным победителем турнира стал представляющий Армению гроссмейстер Карен Григорян. Армянский шахматист на 1.5 очка опередил шахматистов, занявших места со 2-го по 5-е.




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