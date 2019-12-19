Арарат Мирзоян принял делегацию, возглавляемую Константином Косачевым

19 декабря председатель НС А. Мирзоян принял делегацию, возглавляемую председателем комитета по международным делам СФ ФС РФ К. Косачевым. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Приветствуя гостей, Арарат Мирзоян вновь подчеркнул, что армянский и русский народы связывает вековая дружба и братство, а армяно-российские отношения носят стратегический характер. Он отметил, что ключевым направлением отношений двух стран является межпарламентское сотрудничество, в котором выделил 3 направления: сотрудничество парламентских комиссий, совместные заседания постоянных комиссий и эффективное сотрудничество на международных парламентских площадках. Председатель НС подчеркнул, что проблемы, возникающие на этих площадках, необходимо решать совместными усилиями, а также отметил, что они ожидают поддержки российских коллег в вопросе выбора кандидатов, выдвинутых Арменией в нескольких органах.

Константин Косачев поблагодарил за прием и передал Арарату Мирзояну приветствия председателя СФ ФС РФ Валентины Матвиенко. Он сообщил, что Валентина Матвиенко собирается посетить Армению, необходимо лишь уточнить сроки визита.

Константин Косачев добавил к отмеченным Араратом Мирзояном трем направлениям сотрудничества также и периодические контакты на уровне глав парламентов, которые являются стимулом в контексте выполнения достигнутых договоренностей.

Константин Косачев констатировал высокий уровень сотрудничества с армянскими коллегами, подчеркнул, что после смены власти в Армении и смены состава парламента работа продолжалась без перерыва, что вполне удовлетворяет и свидетельствует о взаимном интересе к работе с единой повесткой дня.

Он отметил, что РФ сотрудничает с Арменией на 7 международных площадках, что является рекордной цифрой, и у Российской Федерации нет таких точек сотрудничества как с Арменией ни с одной страной. Константин Косачев заверил, что РФ в международных структурах готова содействовать кандидатам, выдвинутым Национальным собранием Армении. Он выразил благодарность за прекрасную организацию их визита и предложил ежегодно созывать два совместных заседания комиссий по внешним отношениям парламентов обеих стран. Следующее заседание состоится в Москве.