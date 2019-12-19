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Арарат Мирзоян принял делегацию, возглавляемую Константином Косачевым

Арарат Мирзоян принял делегацию, возглавляемую Константином Косачевым

19 декабря председатель НС А. Мирзоян принял делегацию, возглавляемую председателем комитета по международным делам СФ ФС РФ К. Косачевым. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Приветствуя гостей, Арарат Мирзоян вновь подчеркнул, что армянский и русский народы связывает вековая дружба и братство, а армяно-российские отношения носят стратегический характер. Он отметил, что ключевым направлением отношений двух стран является межпарламентское сотрудничество, в котором выделил 3 направления: сотрудничество парламентских комиссий, совместные заседания постоянных комиссий и эффективное сотрудничество на международных парламентских площадках. Председатель НС подчеркнул, что проблемы, возникающие на этих площадках, необходимо решать совместными усилиями, а также отметил, что они ожидают поддержки российских коллег в вопросе выбора кандидатов, выдвинутых Арменией в нескольких органах.

Константин Косачев поблагодарил за прием и передал Арарату Мирзояну приветствия председателя СФ ФС РФ Валентины Матвиенко. Он сообщил, что Валентина Матвиенко собирается посетить Армению, необходимо лишь уточнить сроки визита.

Константин Косачев добавил к отмеченным Араратом Мирзояном трем направлениям сотрудничества также и периодические контакты на уровне глав парламентов, которые являются стимулом в контексте выполнения достигнутых договоренностей.

Константин Косачев констатировал высокий уровень сотрудничества с армянскими коллегами, подчеркнул, что после смены власти в Армении и смены состава парламента работа продолжалась без перерыва, что вполне удовлетворяет и свидетельствует о взаимном интересе к работе с единой повесткой дня.

Он отметил, что РФ сотрудничает с Арменией на 7 международных площадках, что является рекордной цифрой, и у Российской Федерации нет таких точек сотрудничества как с Арменией ни с одной страной. Константин Косачев заверил, что РФ в международных структурах готова содействовать кандидатам, выдвинутым Национальным собранием Армении. Он выразил благодарность за прекрасную организацию их визита и предложил ежегодно созывать два совместных заседания комиссий по внешним отношениям парламентов обеих стран. Следующее заседание состоится в Москве.




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БелТА

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