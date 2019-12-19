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Национальное собрание завершило работу третьей сессии

Национальное собрание завершило работу третьей сессии

19 декабря Национальное собрание Республики Армения 7-го созыва внеочередным  заседанием завершило работу третьей сессии. Как передает «Арменпресс», в конце заседания председатель НС Арарат Мирзоян объявил о завершении работы сессии. “3-ю сессию Национального собрания 7-го созыва я объявляю закрытой”, - сказал Мирзоян.

Парламент завершил работу очередных пленарных заседаний ранее, однако 19 декабря по инициативе депутатов было созвано внеочередное заседание для обсуждения во втором чтении законопроекта о проведении консультативного референдума по вопросу объединения или разделения общин.




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