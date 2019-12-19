Два автобуса, предусмотренных для Еревана уже на таможне,  еще два пока в порту Бургаса

Два автобуса, закупленных компанией “Бас вояж”, предназначенных для маршрутов Еревана, все еще находятся на стадии растаможки.

В беседе с «Арменпресс» об этом сообщил директор компании Тигран Арутюнян, отметив, что еще два автобуса находятся в порту болгарского города Бургас.

“Эти автобусы пока проходят государственную регистрацию. Один автобус, ранее привезенный нами, уже обслуживает в Ереване маршрут номер 45. Когда автобусы ппройдут государственную регистрацию, обратимся в мэрию, чтобы выяснить, на каком маршруте мы сможем их эксплуатировать”, - сказал Арутюнян.

Директор компании отметил, что они получат государственную регистрацию в ближайшие дни.

Член фракции “Мой шаг” в Совете старейшин Еревана Ашот Саркисян на своей странице в Facebook написал, что новые городские автобусы “Бас вояж” уже в Ереване, и скоро будут на маршрутах.

В июле 2019 г. в было объявлено, что окончательный проект новой транспортной сети Еревана уже готов. Проектом предлагается из 111 автобусных маршрутов оставить 42, планируется, что будут действовать 845 автобусов и 101 троллейбус.