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Еврокомиссия надеется на прорыв в газовых переговорах России, Украины и ЕК

Еврокомиссия надеется на прорыв в газовых переговорах России, Украины и ЕК

Еврокомиссия надеется на прорыв в трехсторонних газовых консультациях в Берлине в четверг. Об этом сообщил журналистам бывший заместитель председателя ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович, который продолжает курировать этот вопрос в ЕК.

"Конечно, мы надеемся на прорыв на сегодняшней встрече. Но в первую очередь мы должны выслушать обе стороны, которые имели очень интенсивные контакты в течение последних дней и ночей. Все стороны уверены, что нужны позитивные сигналы рынку", - сказал Шефчович,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

 




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