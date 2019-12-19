Государство окажет содействие возвращающимся в семьи 260 детям

Правительство перераспределило и направило денежные средства из графы “Услуги для детей интернатов” на программы, осуществляемые мероприятиями “Предоставление пакета содействия семьям детый, переехавших в биологические семьи” и “Услуги по возвращению детей в семьи (разгрузка) учреждений, осуществляющих круглосуточный уход и защиту детей”.

Как передает «Арменпресс», заместитель министра труда и социальных вопросов Армении Гемафин Гаспарян отметил, что с 2020 года будет прекращена деятельность Интерната по уходу и защите детей Дилижана, Бюрегаванского интерната по уходу и защите детей, Гюмрийского интерната N1 по уходу и защите детей, Гюмрийского интерната N2 по уходу и защите детей имени Фритьофа Нансена.

“260 детей, возвращающихся в свои семьи, мы предлагаем включить в эти программы и предоставлять им помощь. В нее будут включены суммы на потребление электроэнергии, на одежду, обувь и на корзину еды, в которой содержатся рис, масло, растительное масло, яйца, сыр, сахар, картофель, мясо, мука”, - представил Гаспарян.