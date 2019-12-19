Бако Саакян считает бюджет Арцаха 2020 года реалистичным

19 декабря президент Республики Арцах Бако Саакян принял участие в заседании Национального собрания, посвященном утверждению проекта государственного бюджета на 2020 год. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

В своем выступлении Бако Саакян остановился на ряде направлений проекта бюджета.

Глава государства подчеркнул, что бюджет 2020 года по своей сути реалистичен, обеспечит финансовую стабильность в стране, будет способствовать развитию экономики и повышению уровня благосостояния людей, имеет подчеркнутую социальную направленность, а одной из главных целей развития экономики будет обеспечение высоких темпов роста.

Бако Саакян отметил, что в будущем году будет реализован ряд программ, направленных на увеличение доходов населения, в том числе планируется повысить пенсии пенсионеров, зарплаты учителей, работающих в общеобразовательных учебных заведениях, и минимальную зарплату.

“В центре внимания властей будут находиться сферы армейского строительства, безопасности и гражданской обороны. Планируется осуществить различные программы по последовательному повышению боеспособности армии, оснащению Вооруженных сил современной военной техникой, укреплению и модернизации системы гражданской обороны, решению социальных проблем военнослужащих, ветеранов и инвалидов”, - подчеркнул президент.

Глава государства поблагодарил депутатов за активное участие и сотрудничество в бюджетных обсуждениях и предложил принять представленный окончательный вариант проекта бюджета в качестве закона.

В результате состоявшихся обсуждений Национальное собрание приняло государственный бюджет Республики Арцах на 2020 год.