Бабкен Тунян ожидает снижения цен на ряд товаров

Председатель постоянной комиссии Национального собрания Армении по экономическим вопросам Бабкен Тунян, несмотря на повышение таможенных пошлин на ряд товаров, импортируемых из третьих стран с января 2020 года, ожидает не повышения цен, а снижения, имея в виду устранение монополий.

Как передает «Арменпресс», об этом Тунян сказал в своем выступлении на внеочередном заседании парламента 19 декабря.

“По оценкам ЦБ, общее влияние повышения таможенных пошлин на инфляцию оценивается в 0,4-0,5 процентных пункта. И есть товары, например, мясо птицы, по которым в течение этого года наблюдалось не повышение цен, а дефляция, в основном, обусловленная ослаблением монопольных направлений. В будущем году, по моим ожиданиям, на многие из этих товаров будет не повышение цен, а, наоборот, понижение”, - сказал Тунян.

Он призвал граждан не поддаваться тревоге и подчеркнул, что Государственная комиссия по защите экономической конкуренции должна обратить внимание на то, чтобы не было злоупотреблений.

При вступлении в ЕАЭС Армении был предоставлен льготный период в плане таможенных пошлин на ряд товаров. С 1 января 2020 года истекает срок действия льгот, и таможенные пошлины на ряд товаров, импортируемых из третьих стран, повысятся. По подсчетам Министерства экономики Армении, с 2020 года суммарное влияние всех этих товаров на инфляцию не будет больше 0,5 процентных пункта.