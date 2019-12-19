В сфере производства стекловолоконных труб реализуется инвестиционная программа на 10,7 млрд драмов

Правительство Армении удовлетворило заявку ЗАО “ДЖИАРПИ Системс” об освобождении от ввозной таможенной пошлины на оборудование, сырье, материалы в рамках инвестиционной программы, осуществляемой в приоритетной сфере. Как передает «Арменпресс», импортируемые компанией товары будут использоваться для производства стекловолоконных труб в Котайкской области.

Согласно обоснованию, уже осуществлены инвестиции в размере 4.8 млрд драмов для оборудования, приобретенного с целью основания завода и расширения мощностей. Планируется в рамках программы осуществить инвестиции в размере 10,7 млрд драмов на приобретение сырья, указанного в списке. В настоящее время существует 30 рабочих мест, в рамках программы предусмотрено еще 30 новых рабочих мест со средней зарплатой 150 тысяч драмов.

Общий объем продукции, предусмотренной программой, будет на сумму 13 млрд драмов, которая полностью будет реализована на территории Армении.

Стоимость товаров, представленных для получения льгот, составляет 10.7 млрд драмов. Льгота по освобождению от таможенной пошлины составит 914 млн драмов.