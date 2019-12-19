Рустам Бадасян с организациями-донорами обсудил программы антикоррупционных реформ

Министр юстиции Рустам Бадасян 18 декабря в Абу-Даби принял участие во встрече с партнерами-донорами - Международным валютным фондом, Инициативой восстановления украденных активов Всемирного банка, Европейской комиссией, Управлением ООН по наркотикам и преступности, представителями Программы развития ООН, а также должностными лицами Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства юстиции РА, в ходе встречи Рустам Бадасян представил осуществляемые в Армении антикоррупционные мероприятия, основные направления реформ и предстоящие задачи. Они в основном касались уже сформированной комиссии по предотвращению коррупции, функций создаваемого Антикоррупционного суда и Антикоррупционного комитета, осуществления антикоррупционных образовательных программ и законодательных работ по внедрению гражданско-правовых механизмов взыскания имущества без обвинительного приговора.

Министр юстиции обсудил с партнерами организаций-доноров и возможные направления дальнейшего сотрудничества.