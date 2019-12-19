Налоговая льгота инвестиционной программе по разработке энергосберегающих стекол

Правительство удовлетворило заявку на льготы по освобождению от ввозной таможенной пошлины на оборудование, сырье, материалы, представленную ООО “АСЭДЛ” в рамках инвестиционной программы, осуществляемой в приоритетной сфере.

Как передает «Арменпресс», министр экономики Армении Тигран Хачатрян отметил, что импортируемые компанией товары будут использоваться для производства различных алюминиевых и металлопластиковых светопроницаемых конструкций, стекла (закаливание, ламинирование, гравировка отверстий, полировка краев), металлопластиковых, алюминиевых дверей и окон. По словам министра, по этой программе в Армении впервые будет осуществлена разработка энергосберегающих стекол.

В рамках программы планируется осуществить капитальные инвестиции на 870 млн драмов (приобретение и ремонт территории, приобретение нового оборудования). В настоящее время существует 170 рабочих мест. В рамках инвестиционной программы планируется создание 80 - 100 новых рабочих мест со средней зарплатой 160,000 драмов.

Общий объем продукции, предусмотренной программой, будет на сумму 7,5 млрд драмов, продукция на 3,5 млрд драмов будет реализована на территории РА, продукция на 2 млрд. драмов - на территории других стран-членов ЕАЭС, продукция на 2 млрд драмов - на территории третьих стран.

Стоимость товаров, представленных для получения льгот, составляет 7 млрд 559 млн 830 тысяч драмов. Льгота по освобождению от таможенной пошлины составляет 869 млн 558 тысяч драмов.