Србуи Галян представила цифровые решения антикоррупционных реформ в Армении

18 декабря в ходе панельного обсуждения на 8-ой сессии Конференции государств-членов Конвенции ООН против коррупции, проходящей в Абу-Даби, заместитель министра юстиции РА Србуи Галян обратилась к одному из важных локомотивов антикоррупционных реформ -цифровым инструментам и инновационным решениям. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства юстиции Армении.

Говоря об осуществляемых в Армении антикоррупционных работах, Србуи Галян представила сайт www.e-draft.am, созданный для обеспечения прозрачности законодательного процесса и активного участия гражданского общества. Она отметила, что число подписавшихся пользователей в настоящее время составляет более 45 тысяч, а число ежемесячных посещений -более 180 тысяч.

Следующий пример инновационного решения в борьбе с коррупцией касался единой электронной платформы оповещения о коррупционных преступлениях: https://azdararir.am/am/-ին, посредством которого оповещение государственного органа о коррупционном случае происходит анонимно. С мая 2019 года на платформе было получено более 180 сообщений, по 22% из которых уже возбуждены уголовные дела.