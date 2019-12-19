Будет изучаться специальность “Холодильное хозяйство”

19 декабря в Региональном государственном колледже № 2 открылось отделение по специальности “Холодильное хозяйство”, где уже учатся 14 студентов.

Как передает «Арменпресс», на мероприятии присутствовали министр окружающей среды Эрик Григорян и министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян.

По инициативе Министерства окружающей среды в сотрудничестве с Министерством образования, науки, культуры и спорта правительство Республики Армения добавило в список специальностей и эту.

В беседе с Арменпресс и. о. директора колледжа Диана Ганапетян отметила, что после окончания отделения по специальности “холодильное хозяйство” студенты приобретут специальность техников по холодильному хозяйству.

“Наш колледж на протяжении многих лет принадлежит к числу ведущих учебных заведений республики, поскольку он оснащен инновационной техникой и приборами. У нас обучают специальностям - гостиничное обслуживание, менеджмент, маркетинг, технология общественного питания, бухгалтерский учет, страховое дело. В этом году по пилотной программе добавлена и специальность “холодильное хозяйство”, и надеюсь, что нам удастся должным образом организовать данное образование. Эта сфера сегодня считается ведущей в развитии сельского хозяйства, экономики. После окончания колледжа наши студенты приобретут специальность техников по холодильному хозяйству, будут владеть знаниями процессов технологического хранения продукции, фруктов и овощей в холодильных устройствах и работы приборов”, - сказала Ганапетян и добавила, что в колледже, в общей сложности, учатся 564 студента, 14 из которых - в отделении холодильного хозяйства.

По ее словам, холодильную технику (барометры, измерители давления и другие приборы) предоставил Европейский союз.

Министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян в беседе с журналистами отметил, что они придают большое значение вопросу предоставления качественного образования и услуг.

“Параллельно с хорошими специалистами мы должны иметь и хорошую инфраструктуру, чтобы специальности преподавались полноценно, и не было бы проблем в сфере. Эту оснащенную техникой лабораторию мы создали в сотрудничестве с Министерством окружающей среды и партнерами ООН. Надеюсь, что через 3 года студенты станут полноценными специалистами и на рынке обеспечат качество ”, - подчеркнул Арутюнян.

Министр окружающей среды Армении Эрик Григорян сказал, что мировое сообщество идет на сокращение озоноразрушающих веществ, и Армения является частью этих процессов.

“Новые технологии - кондиционеры или холодильные хозяйства в плане разрушения озона приносят меньше вреда. Я придаю большое значение изучению этой профессии”, - подчеркнул Григорян.

Специальность “Холодильное хозяйство” преподается также в Араратской и Армавирской областях.