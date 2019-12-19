«Народный фронт Азербайджана» бойкотирует парламентские выборы

Согласно азербайджанским источникам, лидер оппозиционной партии «Народный фронт Азербайджана» (ПНФА) Али Керимли сообщил, что "Национальный совет демократических сил" (НСДС) решил бойкотировать внеочередные парламентские выборы, намеченные на 9 февраля 2020 года. Было отмечено, что НСДС и ПНФА провели внеочередное заседание и представили свои условия относительно избирательных реформ, которые не были приняты властями. Было подчеркнуто, что представленные требования не только не были выполнены, но и были квалифицированы властями как антиазербай­джанские. Они подчеркнули, что цель внеочередных выборов - иметь более "верный" парламент и перейти от двухклановой системы (кланы Алиевых и Пашаевых) к одноклановой (клан Пашаевых), поэтому единогласно решили не участвовать на выборах.

А. Керимли дал оценку сложившейся ситуации, особо подчеркнув цель выборов. Следует отметить, что в последние годы одним из основных мишеней властей в оппозиционном поле Азербайджана является именно он. Осознавая это, А. Керимли и его соратники решили не участвовать на предстоящих выборах, так как в сложившейся ситуации их шансы на победу практически нулевые. Учитывая стиль действий властей Азербайджана, не исключено, что в ближайшее время провластный агитпроп Азербайджана акцентирует внимание на том, что ПНФА побоялась участия в выборах, поскольку общество не оказывает ему никакого доверия.

Истинные цели отказа от участия довольно веские: в атмосфере притеснений и тотального страха и с учетом недавнего ареста лидеру ПНФА не оставалось другого выбора, как заявить о бойкоте. Кроме того, результаты выборов предрешены и все находится под контролем у власти. А оппозиция лишена всяких ресурсов, и потому о честной конкуренции говорить не приходится.