Решением правительства Степан Сафарян назначен председателем Общественного совета.

Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что деятельность г-на Сафаряна в новом статусе будет более эффективной во благо Республики Армения и армянского народа.

Степан Сафарян поблагодарил премьер-министра за доверие и отметил, что предложение о назначении председателем ОС было для него одним из самых неожиданных. “Для меня большая честь работать для Республики Армения и для Республики Арцах, работать в их интересах, величайшее удовольствие и честь работать в партнерстве с правительством новой Армении, быть одним из связуещих мостов между правительством и обществом. Мы обещаем доносить голос общества до правительства, до Вас, оказывать пользу нашими советами”, - сказал Степан Сафарян.

Как сообщает «Арменпресс», в свою очередь, Никол Пашинян отметил: “Я рад Вашей готовности, но думаю, что в этом контексте мы должны подчеркнуть, что на самом деле, Вы возлагаете на себя этот статус, не в таких уж и хороших условиях, поскольку, по сути, с первого дня создания вопрос целесообразности существования Общественного совета всегда был под вопросом. В последнее время и оппозиция и власти проводят обсуждения на эту тему. В действительности, Ваша деятельность будет тяжелой миссией, перед Вами поставлена сложная задача, это, по сути, последний шанс Общественного совета доказать, что он, как консультативный орган, может быть эффективным”, - сказал премьер-министр.

Глава правительства подчеркнул, что была необходимость иметь эффективный консультативный орган, но реальность была совершенно иной. “Я готов полностью содействовать тому, чтобы ОС стал органом и площадкой для диалога общества и правительства, учитывая, что наше правительство имеет традицию прямого диалога с обществом, и она усилится, но это не означает, что деятельность ОС не может способствовать этому”, - сказал премьер-министр.