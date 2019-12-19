Сурен Саркисян считает предсказуемыми развития по импичменту президента Трампа в Сенате

Результат импичмента президента Дональда Трампа в Сенате США предсказуем. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал американовед эксперт Сурен Саркисян, касаясь факта голосования в Палате представителей США за импичмент президента Трампа.

“Развития в Сенате более чем предсказуемы, там будет защита президента Трампа, потому что, в отличие от Палаты представителей, в Сенате республиканец Дональд Трамп располагает большинством. Это означает, что более двух десятков сторонников Трампа должны предать его, чтобы импичмент достиг своего логического конца, то есть лишить президента должности, а это маловероятно. Тем более, если учитывать, что авторитет Трампа достаточно высок”, - сказал Сурен Саркисян.

Американовед видит процесс импичмента в контексте внутриполитических развитий в США. Причиной всего этого стало то, что президент США Дональд Трамп обратился к президенту Украины с просьбой поручить прокурору выяснить, каким путем сын Джо Байдена приобрел финансовые средства на Украине.

“Джо Байден - кандидат в президенты США, и он будет основным соперником на президентских выборах 2020 года. Демократы утверждают, что это означает вмешивать представителей другого государства во внутриполитические процессы, что является тяжким преступлением”, - сказал Сурен Саркисян.

По его словам, несмотря на то, что идет процесс импичмента, Дональд Трамп продолжает оставаться президентом США без каких-либо ограничений полномочий. Он может принять участие и в выборах 2020 года. В любом случае, даже если Сенат отстранит его от должности, хотя это маловероятно, полномочия президента будет исполнять вице-президент, в данном случае Майк Пенс.

Палата представителей Конгресса США в ходе голосования 18 декабря в соотношении 230 “за” и 197 “против” президенту Трампу объявила импичмент за злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса.