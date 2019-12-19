На имущество Сержа Саркисяна и Барсега Бегларяна наложен арест

На имущество третьего президента Армении Сержа Саркисяна и президента компании “Флеш” Барсега Бегларяна наложен арест. Об этом в ответ на запрос «Арменпресс» сообщили в Специальной следственной службе.

На их имущество наложен арест в размере ущерба, причиненного государству в результате предполагаемого преступления согласно уголовному делу, возбужденному по факту растраты в особо крупном размере.

На основании совокупности достаточных доказательств, приобретенных в ходе предварительного следствия по уголовному делу, расследуемому в ССС, экс-президенту Армении Сержу Саркисяну предъявлено обвинение в совершении общественно опасного деяния, предусмотренного пунктом 1 части 3 статьи 38-179 Уголовного кодекса РА. Он, занимая должность президента РА с 9 апреля 2008 года по 9 апреля 2018 года, используя свое должностное положение, в период с 25 января 2013 года по 7 февраля того же года, организовал хищение группой должностных лиц в особо крупных размерах на сумму - 489.160.310 драмов РА.