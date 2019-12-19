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Новые автобусы для Еревана уже в столице

Новые автобусы для Еревана уже в столице

Новые автобусы, предназначенные для маршрутов по Еревану, уже в столице.

 Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал член фракции “Мой шаг” Ашот Саркисян. “Новые городские автобусы “Бас Вояж” уже в Ереване”, - написал Саркисян.

В июле 2019 года было объявлено, что окончательный проект новой транспортной сети Еревана уже готов. Проектом предлагается вместо из 111 автобусных маршрутов оставить 42, планируется, что будут действовать 845 автобусов и 101 троллейбус.




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