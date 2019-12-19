Армянское общество Красного Креста в течение года инвестирует в дом-интернат Гюмри 163 млн драмов

Министерство труда и социальных вопросов Армении подписало меморандум с Армянским обществом Красного Креста. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства труда и социальных вопросов Армении.

“Я рада этой новой возможности сотрудничества с Армянским обществом Красного Креста, поскольку многолетний опыт показал, что оно наш надежный партнер, который оказывает услуги в сфере социальной защиты всем людям, нуждающимся в этом. Сегодня мы начинаем новый этап сотрудничества в сфере услуг по уходу за престарелыми, что очень важно не только в том смысле, что профессиональную поддержку окажет общество, накопившее многолетний опыт в этой сфере, но и потому, что это может создать конкурентные возможности и повысить качество услуг”, - сказала министр Заруи Батоян.

В рамках меморандума Армянское общество Красного Креста будет осуществлять уход за жителями дома-интерната в Гюмри.

Согласно меморандуму, общество обязуется инвестировать не менее 163 млн драмов для улучшения качества услуг и условий проживания, а также перезаключить трудовые договоры с 70% сотрудников дома-интерната.

Для 160 человек инвестиции составят около 8,5 млн драмов.

“В 192 государствах, где Красный Крест ведет свою деятельность, мы пытаемся сделать все возможное, чтобы поддержать тех людей, которые нуждаются в помощи и внимании. Благодарю за доверие. Могу заверить, мы приложим весь накопленный нами опыт на предоставление достойных услуг нашим отцам и матерям, проживающим в Гюмрийском доме-интернате”, - сказал председатель общества Мхитар Мнацаканян.

В 2020 году Армянское общество Красного Креста вложит минимально 87 млн драмов на ремонт и оснащение 4 из 6 жилых корпусов дома-интерната. Один из них будет приспособлен для нуждающихся в постельном уходе. В 2021 году будет вложено еще 43 млн. драмов на ремонт и оснащение двух других жилых корпусов. В 2022 г. - около 16.5 млн драмов.

Министерство труда и социальных вопросов РА в 2020 году этому учреждению выделит около 202 млн драмов.

Отметим, что меморандум будет действовать до конца 2022 года. За 2 месяца до истечения срока действия меморандума по приказу министра труда и социальных вопросов РА будет создана рабочая группа, на основании заключения которой определится целесообразность сотрудничества в 2023 - 2024 гг.