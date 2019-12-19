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Израильские самолеты поразили объект ХАМАС в ответ на ракетный обстрел

Израильские самолеты поразили объект ХАМАС в ответ на ракетный обстрел

Самолеты ВВС Израиля поразили в четверг объект по производству оружия в секторе Газа, принадлежащий радикальному движению ХАМАС, в ответ на предпринятую с этой территории атаку на еврейское государство. Об этом сообщила Армия обороны Израиля,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"В ответ на ракетный обстрел со стороны [сектора] Газа по Израилю ночью истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по объекту ХАМАС в Газе, на котором производится оружие", - говорится в сообщении армейской пресс-службы в Twitter.

Ранее израильские военные информировали, что их система противовоздушной обороны в ночь на четверг перехватила запущенную из сектора Газа по Израилю ракету.

 




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БелТА

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