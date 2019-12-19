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Трамп уверен, что сенат конгресса восстановит справедливость

Трамп уверен, что сенат конгресса восстановит справедливость

Президент США Дональд Трамп считает, что Сенат американского конгресса не допустит отстранения его от власти и он останется на посту главы государства, говорится в распространенном заявлении Белого дома.

"Президент уверен, что Сенат восстановит порядок, справедливость и надлежащую процедуру, которых были проигнорированы Палатой представителей. Он готов к следующим шагам и уверен, что будет полностью оправдан", - подчеркивается в нем,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Объявленный палатой представителей импичмент президенту Белый дом назвал "самым позорным политическим эпизодом в истории нации".

 




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