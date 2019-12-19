Ucom предоставляет скидку в 20% на умные часы-телефон uKid

До 31 января Ucom предлагает родителям детей дошкольного и раннего школьного возраста подарить своим детям, приобретя телефон-часы uKid по невероятной скидке в 20%. Альтернативный способ оставаться на связи со своими детьми – телефон-часы uKid можно приобрести за 39 900 драмов вместо прежних 50 000, либо сначала заплатить 9900 драмов, а остальные 30 000 драмов выплачивать в течение последующих 12 месяцев (по 2500 драмов в месяц), с условием подписки на тарифный план uKid сроком на 12 месяцев.

«Ваши дети будут более свободно передвигаться, а Вы будете спокойны за них, поскольку всегда будете осведомлены о месте их нахождения, устанавливать зоны безопасности. Если ребенок выходит из зоны безопасности, то на Ваше приложение придет сообщение от телефона-часов. Вы самостоятельно установите те контактные номера телефонов, на которые Ваш ребенок сможет звонить, а также получать от них звонки. В чрезвычайных ситуациях ребенок свяжется с Вами, удерживая кнопку SOS», - отметил соучредитель и генеральный директор компании Ucom Айк Есаян. Детские телефон-часы uKid будут периодически напоминать ребенку о заданиях на день, абоненты также будут знать, сколько ребенок сделал шагов в течение дня.

Родители также смогут активировать режим «В классе», который ограничит возможность игры с телефоном-часами uKid, позволив ребенку не отвлекаться во время учебного процесса. Добавим, что детские телефон-часы uKid работают исключительно с SIM-картами, подключенными к тарифному плану uKid, а ежемесячная плата за тарифный план составлет 2000 драмов. С данным тарифным планом дети получат 5000 минут внутри мобильной сети Ucom, 1 ГБ мобильного интернета и безлимитные SMS-сообщения внутри мобильной сети Ucom.