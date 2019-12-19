В Армении в 2019 г. было заложено 440 километров автодорог

По состоянию на ноябрь 2019 года было заложено и капитально отремонтировано 330 км автодорог, по субвенциальным программам отремонтировано 110 км. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян, отметив, что в этом году было построено около 440 км дорог.

“В этом году было отремонтировано более 330 км дорог государственного значения, столько же, сколько в 2013 - 2017 годах вместе взятых. Фактически за год было выполнено столько работ, сколько ранее проводилось за 5 лет.

Нужно особо подчеркнуть, что по сравнению с предыдущими годами существенно снизилась себестоимость ремонта дорог, например, в 2014 году капитальный ремонт 1 километра дороги обходился в более чем 200 млн драмов, то в этом году те же работы обошлись бюджету в два с половиной раза дешевле - около 80 млн драмов, - написал премьер”.