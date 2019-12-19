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В австралийском штате объявили режим ЧС из-за пожаров

В австралийском штате объявили режим ЧС из-за пожаров

Премьер-министр австралийского штата Новый Южный Уэльс Гладис Береджиклян объявила режим ЧС на следующие семь дней в связи с опасностью пожаров, сообщает газета Sydney Morning Herald.

В Новом Южном Уэльсе живет треть населения Австралии. Столица штата - Сидней, крупнейший город страны. Из-за пожаров в последние недели мегаполис регулярно затягивает плотным дымом,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Режим ЧС в Новом Южном Уэльсе объявляют уже второй раз с начала сезона пожаров. Природные пожары разгорелись с новой силой в начале ноября. Есть жертвы. Уничтожены уже более миллиона гектаров леса, в том числе места обитания коал.

 




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