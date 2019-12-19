Половине граждан Армении и Грузии в 2019 году было отказано в выдаче виз в США

Согласно официальным данным США, в 2019 году больше всего отказов при обращении за туристической визой США получили граждане Северной Кореи, Микронезии и Палау. Как передает «Арменпресс», “Голос Америки” сообщил, что все граждане этих государств, обратившиеся за визой в США в 2019 году, получили отказ.

Отрицательная динамика наблюдается у жителей Ливии, Ирана, Сомали, Сирии, Киргизии, Узбекистана и ряда других стран. Более двух третей граждан этих стран получили отказ при подаче заявления на получение туристической визы в США.

В посольствах получили отказ более 60% жителей Грузии, Конго, Гаити, Гондураса, Нигерии, Таджикистана, желающих поехать в Америку в качестве туриста.

Чуть лучше было положение граждан Армении, Украины, Кубы, Ирака, Кеньи, Молдовы и Пакистана. Около половины заявлений граждан, обратившихся за туристической визой в США из этих стран, получили положительный ответ.

В то же время, только четверть граждан Азербайджана, обратившихся за туристической визой в США, получила отказ.

В 2019 году легче выдавались туристические визы США гражданам Аргентины, Кипра, Гонконга и Кувейта. Число отказов гражданам этих странах не превысило 5%. В посольствах США не было отказано ни одному из граждан Западной Сахары.

Для въезда в США туристическая виза не требуется для граждан 39 стран, в том числе ряда членов Евросоюза, Австралии, Сингапура, Новой Зеландии и ряда других стран.