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СНБ сообщает о ложном сигнале об установке бомбы

СНБ сообщает о ложном сигнале об установке бомбы

В результате оперативно-розыскных мероприятий, предпринятых Службой национальной безопасности РА, был обнаружен человек, совершивший  17 декабря ложный звонок о бомбе, заложенной в Арабкирском отделении Полиции РА.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СНБ Армении, выяснилось, что его совершил житель Еревана, 1985 г. р. Ведется следствие по факту очевидного преступления.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА.




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