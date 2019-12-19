СНБ сообщает о ложном сигнале об установке бомбы

В результате оперативно-розыскных мероприятий, предпринятых Службой национальной безопасности РА, был обнаружен человек, совершивший 17 декабря ложный звонок о бомбе, заложенной в Арабкирском отделении Полиции РА.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СНБ Армении, выяснилось, что его совершил житель Еревана, 1985 г. р. Ведется следствие по факту очевидного преступления.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА.