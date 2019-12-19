Президент США Дональд Трамп назвал голосование в Палате представителей Конгресса по статьям обвинения против него в рамках процедуры импичмента политическим самоубийством Демократический партии. С таким заявлением американский лидер выступил в среду перед сторонниками в штате Мичиган,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Бездельники-демократы <...> открыто выражают свою глубокую ненависть <...> к американским избирателям. Этот беззаконный и политически ангажированный импичмент является маршем политического самоубийства Демократической партии", - сказал он.

"Сегодня демократы в Палате представителей пытаются аннулировать голоса десятков миллионов американских патриотов", - убежден Трамп, говоря об итогах выборов 2016 года, по итогам которых он занял пост президента.