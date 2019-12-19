Палата представителей США поддержала импичмент Трампа

Палата представителей Конгресса США в ходе голосования в среду утвердила первую статью обвинения против президента страны Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента.

За то, чтобы обвинить Трампа в злоупотреблении властью, проголосовали 230 законодателей, против высказались 197 конгрессменов, один воздержался,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Также Палата представителей Конгресса США утвердила вторую статью обвинения против президента страны. За обвинение главы государства в создании препятствий расследованию Конгресса проголосовали 229 законодателей, против высказались 198 конгрессменов, один воздержался.

Теперь обвинительное заключение будет передано в Сенат, где процедура превратится в судебный процесс. Руководить им будет председатель Верховного суда США. Палата представителей на таком процессе фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют функции присяжных.

Чтобы импичмент был объявлен, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67).