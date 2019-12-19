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Автодорога Степанцминда - Ларс открыта для всех видов транспорта

Автодорога Степанцминда - Ларс открыта для всех видов транспорта

Министерство ЧС РА сообщает, что по положению на 08 : 20 часов 19-го декабря в Армении все автодороги в основном проходимы. На перевале Варденяц местами гололед. Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.

Арменпресс передает, что согласно информации, полученной из дорожного департамента Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии и ЦКУ МЧС России по Северной Осетии, дорога Степанцминда - Ларс открыта для всех видов транспорта. Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.

На автодороге Ванадзор – Алаверди - Баграташен ведутся строительные работы, в результате чего дорога закрыта для грузовых автомобилей. Установлена альтернативная дорога Дилижан -Ноемберян – Баграташен.




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БелТА

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