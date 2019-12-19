В Эль-Класико так и не забили голов

В перенесенном матче 10-го тура чемпионата Испании “Барселона” и “Реал” сыграли друг против друга.

Как передает Арменпресс, на стартовых минутах матча на стадионе “Ноу Камп” обе команды имели четкие моменты, чтобы открыть счет, но в конце атак ничего не получалось. В течение первых 45 минут голы так и не были забиты, и команды пошли на отдых с нулевой ничьей. Во втором тайме Эль-Класико игроку “Реала” Гарету Бэйлу удалось поразить ворота “сине-гранатовых”, однако из-за офсайда, судья гол не засчитал. С 2009 года это первый Эль-Класико, на котором не произошло захвата ворот.

После этой игры и “Барселона”, и “Реал” имеют по 36 очков и делят 1 - 2 места.