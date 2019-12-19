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“Ливерпуль” в финале клубного чемпионата мира

“Ливерпуль” в финале клубного чемпионата мира

Английский “Ливерпуль” вышел в финал клубного чемпионата мира по футболу.

Как передает Арменпресс, в полуфинале клубного первенства, проходящего в Дохе, “Ливерпуль” сыграл вничью с мексиканским “Монтере”. Вначале на 11-й минуте матча Наби Кейта вывел “Ливерпуль” вперед, но спустя три минуты, на 14-й минуте, мексиканская команда восстановила равенство. Лишь благодаря голу, забитому на добавленной минуте матча, “Ливерпуль” смог выйти в финал. Автором победного гола стал Фирмино.

В финале соперником “Ливерпуля” будет бразильский “Фламенго”.




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