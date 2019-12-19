Известны победители боксерского турнира “Кожаная перчатка”

После недельной борьбы стали известны все победители турнира “Кожаная перчатка”, которые продолжат бороться за путевки на Олимпийские игры. Как передает Арменпресс, после финала в спорткомплексе “Динамо” чемпионами по разным весовым категориям стали Корюн Согомонян (52 кг), Артур Базеян (57 кг), Грайр Шахвердян (63 кг), Армен Машакарян (69 кг), Арман Дарчинян (75 кг), Гор Нерсисян (81 кг), Генрих Саркисян (91 кг) и Гурген Ованнисян (91+).

Члены сборной Армении с марта следующего года начнут борьбу за квоты на XXXII летние Олимпийские игры в Токио.