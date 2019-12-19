Газета “Айастани Анрапетутюн”: Шаги по смягчению воздействия ожидаемых подорожаний

“С 1 января 2020 года завершаются льготные сроки, предоставленные Армении для импорта некоторых видов товаров, и вступают в силу новые таможенные пошлины, установленные в ЕАЭС.

Какое влияние окажет подорожание ряда товаров на рядовых граждан и бизнес-сектор нашей страны? Какие шаги предпринимает правительство для смягчения последствий ожидаемых подорожаний? Председатель Республиканского союза работодателей Армении Гагик Макарян в беседе с “АА” отметил, что ожидаемое изменение акцизного налога или таможенной пошлины, в основном, не окажет большого ценового воздействия, вызовет лишь незначительную разницу.

Правительство осуществляет ряд мероприятий, посредством которых предпринимается попытка по возможности смягчить ожидаемое подорожание. Как инструмент поддержки, прежде всего, Центральный банк РА может управлять курсом драма. В результате этого в следующем году прогнозируется лишь 1,5% - ая инфляция. Второй инструмент поддержки заключается в том, что государство повысило зарплаты госслужащих, а также выдает надбавки. Третий инструмент поддержки - повышение минимальной зарплаты, благодаря чему около 40 тысяч человек со следующего года вместо минимальной зарплаты в 55 тысяч драмов будут получать 68 тысяч драмов, что на 13 тысяч больше. И наконец - четвертый, отныне микробизнес с оборотом до 24 млн драмов не будет облагаться налогом”.

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