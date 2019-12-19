Газета “Айастани Анрапетутюн”: Поддерживает ли Киев политику альянса Анкара - Баку

“Президент Украины Владимир Зеленский посетил Баку и не исключено, что они вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым начнут демонстрировать новые антиармянские проявления, так как всегда заявляли, что Украина и Азербайджан поддерживают друг друга “в вопросах восстановления территориальной целостности и суверенитета обеих стран”. Также было отмечено, что главной темой переговоров является обеспечение региональной и национальной безопасности, “прежде всего, речь о войне на востоке Украины и нагорно-карабахском конфликте…”. Киев и Баку продолжают совместную работу в этом направлении как в двустороннем формате, так и в рамках различных международных организациий.

Ильхам Алиев собирается в качестве наблюдателя участвовать в деятельности СНГ и ЕАЭС, что можно считать продолжением политических и экономических ударов по Армении.

Фактически, самый энергичный участник ГУАМ, альтернативы СНГ действует против Армении и в тех структурах (СНГ, ЕАЭС, ОДКБ), в которых наша страна - полноправное государство-член. Это напоминает запоздалые и двусмысленные заявления ОДКБ в ответ на азербайджанские провокации, политику продажи Москвой и Минском оружия Баку и другие подобные вещи.

Можно с уверенностью сказать, что даже вероятность того, что Армения может быть наблюдателем в ГУАМ, вызовет большой шум в СНГ и ЕАЭС…”.

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