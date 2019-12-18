«Арменпресс» занимает свое уникальное место в армянском информационном пространстве: Араик Арутюнян

Министр образования, науки, культуры и спорта Армении Араик Арутюнян направил поздравительное послание директору государственного информационного агентства «Арменпресс» Араму Ананяну по случаю 101-й годовщины агентства. В послании говорится:

«Поздравляю творческий коллектив информационного агентства «Арменпресс» с 101-летием.

Агентство «Арменпресс» занимает свое уникальное место в армянском информационном пространстве. Беспристрастная, правдивая и оперативная информация сегодня является важным императивом нашего времени и должна стать неотъемлемым компонентом деятельности всех СМИ.

Агентство «Арменпресс», придерживаясь этих принципов и делая его основным ориентиром своей деятельности, десятилетиями находится на авангарде медиасферы, и именно это является залогом его высокого общественного рейтинга и успеха.

Поздравляя всех сотрудников с этой годовщиной, желаю им творческих успехов, постоянной аудитории, приверженности достижению наших общих целей».