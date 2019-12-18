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Директор агентства “Белта” поздравила “Арменпресс” с 101-летием 

Директор агентства “Белта” поздравила “Арменпресс” с 101-летием 

Директор белорусского государственного агентства “Белта” Ирина Акулович направила поздравительное послание директору “Арменпресс” Араму Ананяну по случаю 101-летия основания информационного агентства. В послании говорится:

“Поздравляю Вас со 101-летием основание информационного агентства “Арменпресс”. Сегодня Ваше агентство представляет собой мощную современную медиаструктуру, которая в своей работе опирается на богатый опыт,  высокий профессионализм сотрудников, новейшие информационные технологии, позволяющие агентству играть ведущую роль в общественной жизни страны, активно развивать международное сотрудничество.

Примите слова благодарности за плодотворную совместную работу в 2019 году: прекрасную организацию уникальной выставки белорусской фотографии “Магия Беларуси” в Ереване и трогательной выставки “Спитакская трагедия. Ретроспектива памяти” в Минске. Эти фотопроекты служат примером эффективного культурного взаимодействия стран, народов и просто друзей.

Убеждена, я что наше активное и продуктивное сотрудничество продолжится и в наступающем году”.




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