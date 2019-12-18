Вице-премьер Мгер Григорян в Нур-Султане принял участие в заседании Совета ЕАБР

Находящийся с рабочим визитом в Республике Казахстан вице-премьер Мгер Григорян в Международном финансовом центре «Астана» принял участие в заседании Совета Евразийского банка развития (ЕАБР), которое прошло под председательством премьер-министра Казахстана Аскара Мамина

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, на заседании были обсуждены итоги работы ЕАБР в 2019 году и определены задачи на 2020 год. Участники заседания обменялись мнениями по различным инвестиционным проектам, в том числе коснулись идеи создания Фонда цифровых инициатив ЕАБР. Был затронут вопрос расширения состава участников Евразийского банка развития.