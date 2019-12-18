В Армении достигнут значительный уровень сокращения теневой экономики: “Ритм Евразии”

Значительная часть экономики Армении вышла из тени, ведется значительная работа по борьбе с коррупцией. подобная оценка дается в статье “Чем обусловлены высокие темпы роста ВВП Армении” на сайте “Ритм Евразии”, в которой представлена макроэкономическая ситуация в Армении. Арменпресс выделил несколько важных пунктов из статьи.

Автор статьи напоминает, что премьер-министр Никол Пашинян сообщил 5 декабря, что, согласно официальным статистическим данным, рост ВВП страны за первые три квартала года составил 7,5%. “Речь идет о самом высоком показателе не только среди стран Евразийского экономического союза. По прогнозу МВФ единственной страной в континентальной Европе, рост ВВП которой в завершающемся году превысит 6%, будет Армения”, - говорится в статье.

Автор задается вопросом, чем же обусловлен такой оптимизм, и дает ответ. Отмечается, что согласно данным международных финансовых институтов, из 3 млрд долларов бюджета Армении 1 млрд разворовывался, а еще порядка 900 млн не доходило до бюджета в качестве налогов. “После смены власти весной прошлого года наметилась тенденция к сокращению «теневой сферы» в экономике, и сейчас, по оценкам армянских фискальных органов и экспертов, она не превышает 22%. Прогресс существенный, но предполагается, что эта цифра могла бы быть снижена до 15-16% и даже еще ниже”, - отмечается в публикации.

В анализе отмечается, что вывод из тени части экономики сразу же увеличил приток средств в государственную казну. В результате профицит бюджета в I полугодии 2019 года составил 255,4 млн долларов. Автор пишет, что отчасти это стало и результатом отклика общества на призыв Пашиняна требовать “пробивать чек” при любой покупке, подчеркивая также, что впереди еще непочатый край работы, т.к. самая большая доля теневой экономики по-прежнему приходится на сферу торговли, сельское хозяйство, автомобильные пассажирские перевозки, ритуальные услуги и пр.

“Изменилась и ситуация в борьбе с коррупцией. Предположительно до конца календарного года завершится принятие парламентом полновесного законодательного пакета по борьбе с этим злом. Сформирована антикоррупционная комиссия из 5 человек”, - пишет автор статьи, подчеркивая, что её возглавила представитель парламентской оппозиции Айкуи Арутюнян.

В статье отмечается также, что в январе-октябре 2019 года доходы по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличились на 20% и на 32% по сравнению с 2017 годом. Подчеркивается, что во время акций протеста в апреле-мае 2018 года, когда Пашинян шёл к власти, он обещал за два года увеличить бюджетные доходы на 30%.

В статье также уделено внимание на оценки ряда рейтинговых агентств, аналитических институтов, фондов и банков. Отмечается, что 22 ноября международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует, что средний рост ВВП Армении в 2020-2021 гг. будет на уровне 4,7%. “Агентство не ожидает продолжительной эскалации конфликта с Азербайджаном по Нагорному Карабаху до уровня, способного на эту стабильность повлиять”, - говорится в статье.

Также отмечается, что прогноз роста ВПП Армении по проекту бюджета на 2020 год, скорее, консервативный, но достаточно высокий для постсоветского пространства – 4,9%.