Меркель уточнила в бундестаге, что закончила доклад, а не карьеру

В бундестаге со смехом встретили заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что она "закончила", главе правительства пришлось уточнить, что она "закончила доклад", а не карьеру, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Таким образом, я закончила, господин президент", - заявила Меркель в конце короткого доклада, с которым она выступила в среду в начале правительственного часа в бундестаге. После того, как в зале раздался смех, Меркель добавила: "Мой доклад, я закончила мой доклад!". Фракция альянса ХДС/ХСС встретила эти слова аплодисментами.