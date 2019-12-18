В Берлине против экстерриториальных санкций США, намерены "решительно обсуждать" вопрос о мерах Вашингтона против "Северного потока — 2", заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в среду в бундестаге.

"Мы против экстерриториальных санкций, и это не со времен вчерашнего решения, но и в отношении Ирана у нас та же проблема. Я не вижу также другой возможности, кроме как вести переговоры, но вести переговоры решительно, что мы не принимаем этой практики, что эти экстерриториальные санкции оказывают влияние, будем смотреть, как будут развиваться дела вокруг "Северного потока — 2", - сказала Меркель,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Сенат США во вторник проголосовал за оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены средства на "противодействие России" в различных областях, санкции против "Северного потока — 2" и военная помощь Украине. Теперь документ должен поступить на подпись президенту страны Дональду Трампу. Он уже заявил, что готов незамедлительно подписать документ.