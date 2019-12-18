Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 18-12-19

ЕРЕВАН, 18 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 18 декабря, курс доллара США вырос на 0.11 драмa и составил 477.54 драм. Курс евро вырос на 0.07 драмa и составил 531.69 драм. Курс российского рубля вырос на 0.02 драмa и составил 7.63 драм. Курс британского фунта сократился на 10.46 драмa и составил 626.15 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 146.44 драмa и составила 22658.35 драм. Цена серебра выросла на 1.98 драмa и составила 261.93 драм. Цена платины сократилась на 73.47 драмa и составила 14247.83 драм.