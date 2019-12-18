Азиатские индексы - 18-12-19

ТОКИО, 18 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 18 декабря на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.55% и составил 23934.43 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.50% и составил 1738.40 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.18% и составил 3017.04 пункта, а HANG SENG вырос на 0.15% и составил 27884.21 пункта.