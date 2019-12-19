Мероприятия предстоящие 19 декабря

Государственное информационное агентство “Арменпресс” представляет события, ожидаемые сегодня.

Сегодня, 19 декабря, по решению председателя Национального собрания Армении Арарата Мирзояна и по инициативе депутатов будет созвано внеочередное заседание.

В правительстве Армении состоится очередное заседание. Будут подведены итоги работ управления политики массового спорта и физического воспитания Министерства образования, науки, культуры и спорта.

Министр окружающей среды Эрик Григорян и министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян примут участие в открытии средне-специального учебного заведения “Холодильное хозяйство”.

В Союзе писателей Армении состоится торжественное мероприятие, отметят 100-летие со дня рождения прозаика Абика Авакяна.

Федерация лыжного спорта Армении представит свои ближайшие планы.

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